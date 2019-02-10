الصحة : السودان لا زال يعاني من المخاطر البيئية

اقرت وزارة الصحة الاتحادية، أن السودان لازال يعاني سنويا من المخاطر البيئية ومنها انتشار أمراض الإسهالات، والآثار السالبة للفيضانات والكوارث واللاجئين، فضلاً عن الأمراض المنقولة بالحشرات والاستخدام غير الرشيد للمبيدات والمخصبات وغيرها من المخاطر مما يستدعي مزيدا من التنسيق وتضافر الجهود.

وأعلن وكيل الوزارة، الفريق د. جابر كبلو، في الجلسة الافتتاحية للاجتماع السنوي لمديري إدارات صحة البيئة بالولايات بفندق كورينثيا أمس، عن إزالة كافة العقبات أمامها دفعا للعمل الصحي بالبلاد وللحد من المخاطر والأوبئة، ووجه بمراجعة التشريعات لحماية البيئة ومتابعة التنفيذ على المستوى المحلي والمركزي.