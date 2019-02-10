مدرب الهلال: لهذا السبب أشركت جمعة أمام الذئاب وكنت مجبراً

أكد مدرب الهلال التونسي حسب صحيفة قوون أنه كان مجبراً على مشاركة الحارس جمعة جينارو ويتحمل مسؤولية ذلك، لأن جمال سالم يملك بطاقة صفراء، وإذا حصل على ورقة ثانية في مباراة نكانا سنفقده في مباراة زيسكو وهذا يفرض علينا تجهيز جينارو.. الأخطاء عادية وأي حارس في العالم يخطئ.. والرابطة وجد فرصتين وسجل.. ونحن حصلنا على فرص كثيرة ولم نسجل، كان لا بد أن يلعب جينارو وقرار مشاركته جاء بالتشاور مع مدرب الحراس ولكن القرار الأخير هو قراري وأنا من أشركته وليس مدرب الحراس. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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