الرئيس الرواندي يؤكد أن هدف القادة الأفارقة بناء إتحاد أفريقي أقوى وأقدر

أكد الرئيس الرواندي بول كاجامي، أن هدف القادة الأفارقة، الاستمرار في بناء اتحاد أفريقي أقوى وأقدر، بإمكانه تقديم نتائج على ركائز "أجندة 2063" وتمثيل مصالح أفريقيا أفضل تمثيل على المستوى الدولي.

وأضاف كاجامي -في كلمته أمام قمة الاتحاد الأفريقي اليوم الأحد- أن الخطوات المقبلة التى تم تحقيقها تعكس التزاما طويل المدى، وطموحات القادة الأفارقة والمواطنين، مشيرا إلى أن منطقة التجارة الحرة "القارية" تم التوقيع عليها، وستدخل حيز التنفيذ بعد بضعة أسابيع بفضل التعجيل بوتيرة التصديق.

وقال إن أفريقيا عززت خلال العام الماضي شراكتها مع أقاليم أخرى، وأن هذه السياسة سوف تستمر.

ولفت إلى أن إطلاق "صندوق السلام " بلغ مقداره 89 مليون دولار بمساهمة 50 دولة عضوا، من شأنه أن يظهر قوة العزم الجماعي وقدرة أفريقيا الجماعية، مشيرا إلى أن استمرار العمل مع الأمم المتحدة، معربا عن الشكر للأمين العام للأمم المتحدة على جمع الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في إطار شراكة قوية.

Advertisements

وأشاد باتفاق السلام الأخير الذى تم التوصل إليه في جمهورية أفريقيا الوسطى، داعيا إلى ضرورة تنفيذه واحترامه.

وأضاف الرئيس الرواندي ، بول كاجامي - في كلمته التي ألقاها اليوم الأحد أمام القمة الأفريقية في (أديس أبابا ) أنه سيتم الاستمرار في بحث خصوصيات جواز السفر الافريقي والذي احدث حماسا كبيرا منذ عرضه خلال المرة الأولى قبل عامين ، مشيرا أن هذه خطوة الى الامام على طريق التنفيذ الكامل لبروتوكول المتعلق بحق الاتحاد الافريقيا .

وقال ، إن السياق العالمي الحالي يتطلب زيادة التمويل لبرامج الصحة التي أحدثت فرقا كبيرا في حياة الشعوب الأفريقية خلال العقدين الماضيين ، معربا عن شكره لرؤساء الدول والحكومات الذين ساهموا في الإعلان حول هذا الموضوع والذي سيبحثه المؤتمر.

وأوضح أن مستقبل الاقتصاد العالمي سيكون "رقميا" وأنه في هذه القمة سيتم بحث الخطوط العريضة من اجل مقاربة افريقية مشتركة لادارة الهوية الرقمية، لافتا إلى أن الهدف من هذه المبادرة هو النهوض بالشمول الاقتصادي وزيادة الثقة في مواطنيننا لاسيما سياق التكامل الإقليمي المتزايد، معتبرا أن هذه خطوة اولى لما ينبغي ان يكون جهدا شاملا ومتواصل من قبل الاتحاد الافريقي وكل الدول الأعضاء من أجل الإعداد للتكنولوجيات التي تعيد تشكيل التجارة عالميا لاسيما "الذكاء الصناعي " والآليات ، وجمع المعلومات ، وأمن الشبكة العنكبوتية.