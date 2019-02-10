النائب الاول يوجه "المركزي" بحل ازمة السيولة بكسلا نقداً

وجه النائب الأول لرئيس الجمهورية، الفريق أول ركن بكري حسن صالح، بنك السودان بتوفير السيولة النقدية لمرتبات العاملين بكسلا نقدا لشهور يناير وفبراير ومارس، كما وجه حكومة كسلا بضرورة متابعة الأوضاع الاجتماعية عبر التواصل الاجتماعي.

ووقف صالح خلال اللقاء اليوم الاحد، بوالي كسلا، آدم جماع، علي مجمل الأوضاع الأمنية و السياسية والاقتصادية والاجتماعية بولاية كسلا خاصة بعد الأحداث الأخيرة.

وقال جماع في تصريح صحفي أن النائب الأول لرئيس الجمهورية دعا الى أهمية التواصل مع الشركات الكبيرة العاملة في البلاد لتوفير احتياجات الولاية من السلعة التموينية بسعر المصنع لمواطني كسلا.

وأشار الى أن النائب الأول لرئيس الجمهورية وجه بالاستمرار في التواصل الاجتماعي و الحفاظ على الاستقرار الأمني بولاية كسلا.