ووقف صالح خلال اللقاء اليوم الاحد، بوالي كسلا، آدم جماع، علي مجمل الأوضاع الأمنية و السياسية والاقتصادية والاجتماعية بولاية كسلا خاصة بعد الأحداث الأخيرة.
وقال جماع في تصريح صحفي أن النائب الأول لرئيس الجمهورية دعا الى أهمية التواصل مع الشركات الكبيرة العاملة في البلاد لتوفير احتياجات الولاية من السلعة التموينية بسعر المصنع لمواطني كسلا.وأشار الى أن النائب الأول لرئيس الجمهورية وجه بالاستمرار في التواصل الاجتماعي و الحفاظ على الاستقرار الأمني بولاية كسلا.
كانت هذه تفاصيل خبر النائب الاول يوجه "المركزي" بحل ازمة السيولة بكسلا نقداً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.