انهاء خلافات "الرزيقات والحلاوين" في سنار بـ(الصلح)

وقعت قبيلتي الرزيقات والحلاوين بقرية كامراب ريفي غرب الدندر في ولاية سنار، يوم الاحد، علي وثيقة للصلح بين الطرفين، حيث وقعت خلافات مؤخراً بينهما إثر شجار ادى لمقتل ثلاثة أشخاص من الطرفين.

وأشاد والي سنار عبدالكريم موسى خلال مخاطبته مراسم التوقيع، بحضور اعضاء حكومته ولجنة أمن الولاية والمحلية وقيادات العمل التنفيذية والتشريعية، بروح التصافي والتسامح التي سادت بين الطرفين لرتق النسيج الإجتماعي وتقوية اللحمة المجتمعية بين المكونات جميعها.

ووصف موسى الصلح بـ"الانموذج" في طي الخلافات والتسامي عن الأزمات ولفت الي أهمية إهداء الصلح للمجتمع السوداني .

وأشار الى تحكيم العقل في جميع الخلافات والابتعاد عن الفتن بغية الحفاظ علي نعمة الامن والإخاء التي تسود المجتمع السوداني والسناري علي وجه الخصوص.

وحيا موسى الأسر المكلومة في فقدها مشيرا إلي أهمية الوقوف مع هذه الأسر ودعمها اكراما لهم وأعرب عن شكره لجميع المساهمين في تحقيق الصلح من داخل وخارج الولاية وناشد بضرورة الابتعاد عن نار الفتنة لحقن الدماء فضلا عن التحلي بالصفات الإسلامية الفاضلة التي تدعو إلي وحدة الصف.

وأشار معتمد الدندر، عبدالعظيم آدم، الى ان الصلح يعتبر إنجازا مما يدل علي روح التصافي والتعافي والإخاء التي تجمع الطرفين وقال يوسف إن الخلافات لا تشبه مجتمع الدندر.