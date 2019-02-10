وأشاد والي سنار عبدالكريم موسى خلال مخاطبته مراسم التوقيع، بحضور اعضاء حكومته ولجنة أمن الولاية والمحلية وقيادات العمل التنفيذية والتشريعية، بروح التصافي والتسامح التي سادت بين الطرفين لرتق النسيج الإجتماعي وتقوية اللحمة المجتمعية بين المكونات جميعها.
ووصف موسى الصلح بـ"الانموذج" في طي الخلافات والتسامي عن الأزمات ولفت الي أهمية إهداء الصلح للمجتمع السوداني .
وأشار الى تحكيم العقل في جميع الخلافات والابتعاد عن الفتن بغية الحفاظ علي نعمة الامن والإخاء التي تسود المجتمع السوداني والسناري علي وجه الخصوص.
وحيا موسى الأسر المكلومة في فقدها مشيرا إلي أهمية الوقوف مع هذه الأسر ودعمها اكراما لهم وأعرب عن شكره لجميع المساهمين في تحقيق الصلح من داخل وخارج الولاية وناشد بضرورة الابتعاد عن نار الفتنة لحقن الدماء فضلا عن التحلي بالصفات الإسلامية الفاضلة التي تدعو إلي وحدة الصف.وأشار معتمد الدندر، عبدالعظيم آدم، الى ان الصلح يعتبر إنجازا مما يدل علي روح التصافي والتعافي والإخاء التي تجمع الطرفين وقال يوسف إن الخلافات لا تشبه مجتمع الدندر.
كانت هذه تفاصيل خبر انهاء خلافات "الرزيقات والحلاوين" في سنار بـ(الصلح) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.