الكامش: صرف دولار واحد في صحة البيئة يوفر (9) دولارات

أقر مدير إدارة صحة البيئة والرقابة على الأغذية بوزارة الصحة، إسماعيل الكامش، أن الأمراض المنقولة لازالت تمثل تحديا، ولفت إلى أن صرف دولار واحد في صحة البيئة يوفر9 دولارات، وطالب بإعادة السيرة الأولى لصحة البيئة.

وأكد الكامش خلال حديثه في ورشة نظمتها الوزارة، أن صحة البيئة تحتاج لإعادة صياغة من المركز مرورا بالولايات ونوه إلى ضعف تطبيق القوانين وهجرة الكوادر، وقال "كل الأمراض لها علاقة بصحة البيئة".

واعلن أن الهدف من الاجتماع الذي يستمر لثلاثة أيام تقييم توصيات الاجتماع السابق ومراجعة وتقييم الأداء السنوي ووضع موجهات العمل للعام 2019م.

الي ذلك أكدت ممثلة منظمة الصحة العالمية بالسودان دكتورة نعيمة القصير الارتباط الوثيق بين الصحة والبيئة مما يعني ضرورة تعزيز الصحة والوقاية والرصد من أجل بيئة آمنة للجميع.

ولفت إلى المسئولية المشتركة لمكافحة نواقل الأمراض واضافت "بعوضة واحدة تتسبب في ٦ أمراض"، وشددت على الاهتمام بالصحة المهنية والخطة الموحدة للصحة معلنة الاستمرار في دعم السودان.