الوطني: لدينا أكثر من مليون عضواً في الخرطوم

وقال مصطفى لدى مخاطبته ملتقى مدربي البناء الحزبي الوثبة الثانية، يجب أن تكون أنشطة وبرامج الحزب مستمرة طيلة العام وألا تكون مرتبطة فقط بمواسم البناء والانتخابات، مشيراً للحرب الالكترونية الشعواء التي تشن على المؤتمر الوطني.وشدد على ضرورة التصدي لها وتفعيل العضوية في هذا الاتجاه ووضع الخطط والبرامج التدريبية التي تساعد على ذلك، موضحاً أن كل ذلك لن يتم إلا بالتدريب والتأهيل المستمرالذي يبث الثقة والطمأنينة في نفوس العضوية، موجهاً المدربين بوضع الخطط المثلى لادارة شعب الاساس بالاحياء خاصة التي تضم الآلاف من عضوية الحزب.
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