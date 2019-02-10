الوطني: لدينا أكثر من مليون عضواً في الخرطوم

أكد نائب رئيس المؤتمر الوطني بالخرطوم، كامل مصطفى، أن الحزب أكمل بناء شعب الاساس بأحياء الولاية لعدد 1988 شعبة أساس لعضوية تبلغ 1.072.600 عضو (مليون واثنان وسبعون ألف وستمائة) مبيناً أن التدريب والتأهيل يبث في العضوية مزيداً من الثقة في هذه الشعب.

وقال مصطفى لدى مخاطبته ملتقى مدربي البناء الحزبي الوثبة الثانية، يجب أن تكون أنشطة وبرامج الحزب مستمرة طيلة العام وألا تكون مرتبطة فقط بمواسم البناء والانتخابات، مشيراً للحرب الالكترونية الشعواء التي تشن على المؤتمر الوطني.

وشدد على ضرورة التصدي لها وتفعيل العضوية في هذا الاتجاه ووضع الخطط والبرامج التدريبية التي تساعد على ذلك، موضحاً أن كل ذلك لن يتم إلا بالتدريب والتأهيل المستمرالذي يبث الثقة والطمأنينة في نفوس العضوية، موجهاً المدربين بوضع الخطط المثلى لادارة شعب الاساس بالاحياء خاصة التي تضم الآلاف من عضوية الحزب.