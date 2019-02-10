ماذا قالوا عن رفع اسم السودان من قوائم الإرهاب؟ (تقرير)

عقد البرلمان العربي، برئاسة الدكتور مشعل بن فهم السلمي، رئيس البرلمان العربي، جلسة استماع مخصصة لرفع اسم جمهورية السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، اليوم الأحد، بمقر جامعة الدول العربية، وبمشاركة رئيس المجلس الوطني السوداني، ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية، وممثلين عن الاتحادات والمجالس والبرلمانات الإقليمية والدولية، والمندوبين الدائمين للدول العربية لدى جامعة الدول العربية، وسفراء الدول دائمة العضوية بمجلس الأمن الدولي لدى جمهورية مصر العربية، وممثل الاتحاد الإفريقي وممثل الاتحاد الأوروبي.

و أكد الدكتور مشعل بن فهم السلمى رئيس البرلمان العربى أنه حان الوقت لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب ورفع المعاناة عن حكومة وشعب السودان، كى يستطيع السودان تطوير اقتصاده وبناء شراكات وتبادلات تجارية مع الدول العربية والأجنبية، وأن يمضى قدماً فى برامج التنمية فى قضايا التعليم والصحة والبنية التحتية، ومعالجة مشاكل البطالة والفقر وتحسين الواقع الاقتصادى والمعيشى للشعب السودانى

ودعا رئيس البرلمان العربى فى كلمته أمام جلسة استماع البرلمان العربى المخصصة للسودان التى عقدت اليوم بمقر جامعة الدول العربية، من يرغب من رؤساء البرلمانات والوفود العربية البرلمانية المشاركة لتوقيع بيان التضامن مع جمهورية السودان والذى سيصدر فى نهاية هذه الجلسة.

وقال أن البرلمان العربى يعقد هذه الجلسة تقديراً ودعماً للسودان وشعبه الكريم، ولدعم مطلب جمهورية السودان العادل رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب المُدرج عليها منذ عام 1993م.

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وقال " أن البرلمان العربى أعد مذكرةً قانونيةً- بالتعاون والتنسيق مع المجلس الوطنى ووزارة الخارجية بجمهورية السودان- تضمنت كافة جوانب الموضوع، وخلصت المذكرة إلى أن جمهورية السودان نفذت كامل خطة المسارات الخمسة المتفق عليها مع الولايات المتحدة الأمريكية بشأن: مكافحة الإرهاب، وإحلال السلام فى دولة جنوب السودان، وتعزيز حقوق الإنسان، وتقديم المساعدات الإنسانية ومعالجة الأوضاع فى مناطق النزاعات والمناطق المحتاجة فى السودان، وما تضمنته الخطة من إشادات عربية وإقليمية ودولية بما حققته دولة السودان من تقدم فى هذه المجالات.

قال البروفيسور إبراهيم أحمد عمر، رئيس المجلس الوطني السوداني، إن تقارير وزارة الخارجية الأمريكية منذ ٢٠١٤، أشادت بمجهودات السودان في محاربة الارهاب".

وتسآل عمر، كل دول العالم تقول أنها تحارب الإرهاب، لكن أين الفعل ؟، السودان يهتم بالأفعال وليس الأقوال فقط.

و قال إبراهيم الغندور وزير خارجية السودان السابق، إن قضية رفع اسم السودان من قوائم الدول الراعية للإرهاب أصبح مطلبا عربيا ودوليا.

وأضاف أن الجميع يؤكد على ضرورة الوقوف بجوار السودان في مطالبه المشروعة برفع اسمه من قوائم الدول الراعية للإرهاب.