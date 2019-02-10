رسالة خطية للبشير من نظيره الرئيس الفيتامي

تسلم وزير الخارجية الدرديري محمد أحمد، يوم الاحد، رسالة خطية لفخامة رئيس الجمهورية عمر البشير من نظيره الفيتامي تتعلق بسير العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل دعمها وتعزيزها وتطويرها.

وتسلم الوزير الرسالة من نغيون كيم المبعوث الخاص للسيد رئيس جمهورية فيتنام، وذلك بمقر البعثة السودانية بالعاصمة الاثيوبية اديس ابابا، على هامش أعمال الدورة العادية رقم ٣٢ لقمة الاتحاد الافريقي .

استعرض اللقاء سبل دعم وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين وتنسيق الموافق وتبادل الرؤى والدعم في المحافل الدولية.

وحضر اللقاء رئيس البعثة السودانية والمندوب الدائم لدى الاتحاد الافريقي باديس ابابا السفير د.الصادق الفقيه.