وتسلم الوزير الرسالة من نغيون كيم المبعوث الخاص للسيد رئيس جمهورية فيتنام، وذلك بمقر البعثة السودانية بالعاصمة الاثيوبية اديس ابابا، على هامش أعمال الدورة العادية رقم ٣٢ لقمة الاتحاد الافريقي .
استعرض اللقاء سبل دعم وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين وتنسيق الموافق وتبادل الرؤى والدعم في المحافل الدولية.وحضر اللقاء رئيس البعثة السودانية والمندوب الدائم لدى الاتحاد الافريقي باديس ابابا السفير د.الصادق الفقيه.
كانت هذه تفاصيل خبر رسالة خطية للبشير من نظيره الرئيس الفيتامي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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