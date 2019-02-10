الشرطة تفرق تظاهرات حاشدة في أمدرمان تطالب برحيل البشير

فرقت قوات مكافحة الشغب السودانية، اليوم الأحد تظاهرة حاشدة بمدينة أمدرمان دعا لها تجمع المهنيين السودانين والقوى المعارضة تضامنا مع المعتقلات. ورصد السودان 365 المئات من المتظاهرين في مواكب عديدة تطالب برحيل النظام، ولازالت المظاهرات تجوب شوارع المدينة.

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