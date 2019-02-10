الامة الفدرالي يعلن مؤتمره العام مطلع 2020

اعلن الامين العام لحزب الامة الفدرالي عبد الحفيظ الصادق، عن قيام المؤتمر العام في مطلع ٢٠٢٠، واكد تماسك القاعدة والمضي قدما في بناء التنظيم بكافة الولايات، وكشف عن تأييد واسع للقرارات التصحيحية التي تم اتخاذها مؤخراً بشأن التمسك بالشراكة مع الحكومة.
واشار الصادق الى سير العمل بصورة جيدة بهياكل الحزب، موضحا أن زيارة ولايات (جنوب وشمال وغرب كردفان، والنيل الابيض) اكدت الوقوف مع القيادة الجديدة برئاسة المهندس اسحق بشير جماع.واشار الامين العام الى اجتماع الهيئة الفدرالية بغرض اجازة بعض التعديلات بمرحلة السمات العامة.
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