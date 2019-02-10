وفد اممي رفيع المستوى يقف علي خروج يوناميد من دارفور

وقف وفد اممي رفيع المستوى، برئاسة السيدة بنتو كيتا، ميدانيا على الاوضاع العامة في شمال دارفور، بجانب متابعة سير ترتيبات خروج بعثة اليوناميد من ولايات دارفور كافة، وسيزور الوفد الاثنين، معسكر سرتوني للنازحين كما يزور ولاية وسط دارفور.

وضم الوفد بجانب كيتا مساعد الامين العام للامم المتحدة لعمليات حفظ السلام ومراد وهبة مساعد الامين العام للامم المتحدة لبرنامج التنمية الانمائي وارسكار فلاندي مساعد الامين العام لبناء السلام والسير مستر قهقهي المدير العام لعمليات حفظ السلام في دول شرق افريقيا وبرفقتهم عدد من المسؤولين من وزارة الخارجية السودانية.

وتعتبر زيارة الوفد الاولى من نوعها في دارفور مطلع هذا العام للتعرف بشكل مباشر على الاوضاع العامة في دارفور وما تحقق من استقرار في مختلف المجالات عقب خروج البعثة من 10 مواقع في شمال دارفور.

قدم والي شمال دارفوربالانابة، مروان التجاني، تنويراً مفصلا للوفد حول الخطط والبرامج التي شرعت حكومته في تنفيذها عقب خروج بعثة اليوناميد من المواقع بمختلف المناطق بجانب الاجراءات الجارية لمعالجة آثار الحرب.

واوضح التجاني أن الحكومة قد بذلت جهودا مقدرة في حملة جمع السلاح، مشيراً الى ضرورة توفير المزيد من الدعم في سبيل تعزيز عملية السلام والعودة الطوعية وسيادة حكم القانون الى جانب بناء العديد من المناطق والاجراءات الجارية لمعالجة آثار الحرب.

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وأفاد ان حكومته بذلت خلال الفترة الماضية جهودا مقدرة في حملة جمع السلاح كما انها في حاجة للمزيد من الدعم في سبيل تعزيز عملية السلام والعودة الطوعية وسيادة حكم القانون الى جانب بناء القدرات.

وأستعرض التجاني الجهود المبذولة من قبل الوزارات والقطاعات التي تقع على عاتقها مهمة التحول والتعافي عقب خروج بعثة اليوناميد، وأكد استقرار الاوضاع الامنية والانسانية والاقتصادية والاجتماعية وقال انها تشهد تحسنا مضطردا نحو الافضل.

وطالب مروان الوفد بضرورة حث المجتمع الدولي على الايفاء بالالتزامات التي قطعها تجاه اهل دارفور من اجل تحقيق التنمية المستدامة، داعياً وكالات الامم المتحدة والمنظمات الطوعية الي ضرورة الانتقال من مرحلة الطوارئ الى مرحلة التنمية.

من جهتها قالت مسؤولة الوفد إن زيارتهم لدارفور تأتي بغرض الوقوف على سير عملية خروج اليوناميد وما يترتب عليها من تنسيق وتعاون بين الحكومة والبعثة في سبيل تنفيذ امر خروج اليوناميد، مشيرة الى اهمية الزيارة في مناقشة التحديات والصعوبات التي تواجه المسؤولين في دارفور عقب مغادرة البعثة دارفور.