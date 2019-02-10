القبض على نجل فنانة شهيرة قام بقتل رجل دهساً ورميه داخل مكب النفايات….

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

تمكنت مباحث شرطة مرور ولاية الخرطوم من القبض على نجل فنانة جماهيرية شهيرة قام بدهس مواطن والتخلص من جثته بمكب نفايات ، حسبما نقلت مصادر فإن نجل الفنانة كان يقود عربة بلا لوحات وأثناء سيره دهس مواطناً فتوقف وقام بحمله هو وشخص آخر كان مرافقاً للمجني عليه .

وبينما كانوا في طريقهم لاسعاف المصاب وبحسب صحيفة الإنتباهة توفي قبل إيصاله المستشفى وعندما علم نجل الفنانة بأن المصاب قد توفي طلب من مرافق المصاب ان يقود السيارة بدلاً عنه لأنه كان يشعر برعب ورهبة وبالفعل ترجل المرافق وقبل أن يسير خطوات انطلق نجل الفنانة مغادراً المكان وتاركاً المرافق وهو في حالة ذهول وفي منطقة الهاشماب بام درمان تخلص المتهم من الجثة والقى بها بمكب نفايات وغادر إلى منزله .

وكانت وسائط التواصل الاجتماعي قد تناولت قصة قتيل مكب النفايات وانتشرت شائعات عبر الوسائط تشيراً إلى أن القتيل لقي حتفه عقب تعرضه للتعذيب من قبل جهاز الأمن وراجت الشائعة عبر الوسائط إلى أن تمكنت شرطة مرور ولاية الخرطوم من فك طلاسم القضية والقبض على المتهم نجل الفنانة .