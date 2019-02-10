تفاصيل جديدة في قضية الشاب الذي قتل صديقه بالخرطوم…

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: قال شاهد اتهام مثل أمام قاضي محكمة جنايات الأزهري الابتدائية جنوب الخرطوم، في محاكمة رجل متهم بقتل صديقه طعنا بالسكين. إنه في صباح يوم الحادثة كان يسير على الطريق التقى بالمتهم وهو في حالة سكر، وأوضح أنه في المساء وجد المتهم والمجني عليه يتشاجران بالطريق وهما مخموران، مشيراً إلى أنه سمع المتهم يحذر المجني عليه من رفع صوته بعدها أخرج سكيناً من جيبه وسددها نحو بطن المجني عليه ثم تركه وهرب، وبين الشاكي أنه كان على بعد (10) أمتار من مسرح الجريمة.

وبحسب الاتهام، فإن الشرطة كانت قد ألقت القبض على المتهم بعد تلقيها بلاغاً من الشاكي بوقوع جريمة قتل بمنطقة الأزهري، دونت ضده بلاغاً وأحالته إلى المحاكمة.

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