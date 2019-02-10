شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

@ خسر الهلال مباريتين من آخر ثلاث مباريات !!

@ كسب الشنداوي وخسر من السلاطين والرابطه !!

@ (3) نقاط من (9) بنسبة (33%)

@ رسووووووب غير مسبوق !!

@ الرابطه لم تحقق اي فوز في الدوري الا على الهلال !!

@ للرابطه بملعبها (4) اهداف نصفها في شباك الهلال !!

@ هذا هو هلال الكاردينال !!

@ هذا هو الهلال الذي وعدنا بحصده اللقب الافريقي !!

@ ترى ما جدوى المقصوره والفندق والفضائيه بلا فريق !!

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كانت هذه تفاصيل خبر يا اولاد الحلال ادركوا الهــلال.. بقلم معتصم محمود لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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