تبرير الزعفوري غير مقبول ..!!.. بقلم محمد عثمان بلل

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

• تبرير غريب من الزعفوري حول هزيمة كوستي.

• التونسي قال: جمهور الهلال طوالي عايز الفريق يغلب.

• والهزيمة حاجة عادية في عالم المستديرة.

• بسبب الجملة الاخيرة دي بس .. لو كنت عضو في النادي لقررت انهاء عقدك فورا.

• وأصدرت قرار ثاني تاني ما تجي تعمل في السودان.

• وقرار تالت اذا كنت راكب طيارة وماشي بلد تانية ولازم تجي عابر في المجال الجوي السوداني لقررت منع الطيارة من المرور.

• معقولة دا كلام.

• والجمهور عايز شنو من المدرب .. هو زاتو وينو المدرب.

• عايز منو يعني فول بالجبنة ولا عدس بالكبدة.

• في عهد الكاردينال والزعفوري تعرض الهلال لهزيمتين في الممتاز.

• وكمان في موسم واحد.

• لم يسجل التاريخ في العهد القريب تعرض الهلال لتلك الخسائر.

• ودا حالتو لسه الموسم ما انتهى.

• ولسه ..؟؟

• وبعدين من ديل.

• الرابطة كوستي حقق اول فوز في الموسم دا على حساب الهلال.

• الكاردينال كان بقرر اقالة أي مدرب بس اذا الفريق ما قدم مستوى جيد.

• ناهيك من تعرضه للهزيمة.

• لكن المرة الأمر اختلف.

• الهلال ودع دوري ابطال افريقيا من الافريقي التونسي التعبان جدا.

• والافريقي دا زاتو تعرض لهزيمة تاريخية من مازيمبي بالثمانية مع الرأفة.

• مش عليكم الله حاجة تقتل.

• طيب أقول ليكم حاجة.

• عشان الزعفوري دا يمشي.

• يجب ذهاب المجلس الحالي بقيادة كردنه.

• فريق الكرة في عهده تراجع بسرعة الصاروخ.

• كفاية كدا.

• استقيلوا وشيلوا الجوهرة معاكم.

• مش كدا أحسن.

(صمت اخير) ..

• النيـل سالتو عنـك لايـم سـالني عنـي

• ليـه ياحبيب غُنـاكا مـن مده ماوصلنـي

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