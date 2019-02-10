استيراد أكثر من (600) باص لتنفيذ المواصلات السياحية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

كشفت مصادر مطلعة لـ(السوداني) عن الشروع في إنفاذ مشروع المواصلات السياحية بولاية الخرطوم، وشهدت نهاية الأسبوع الماضي طرح العطاءات حيث تقدمت 10 شركات خاصة، وقالت إن مشروع المواصلات السياحية يستهدف استيراد أكثر من 600 باص بسعة 45 راكباً ويعمل بنظام تعرفة سياحية في خطوط ذات محطات، ثم خطوط سريعة محطتي تحرك وصول دون التوقف، وأضافت: “البصات المستوردة كورية قادمة من السعودية وقطر حيث تم شحن البصات من قطر، وأن الشركات المتقدمة مهمتها إدارة التشغيل وليس التمليك”، وأوضحت المصادر، بأن الباصات ذات مواصفات عالية الجودة والعمل سيكون فيها بنظام تذكرة سياحية حسب رغبة المواطن، وأشارت إلى أن المواصلات السياحية ستُسهم في حل مشكلات المواصلات بالولاية وتوفير خيارات عديدة للمواطنين للتنقل.

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