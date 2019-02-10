وزارة الداخلية تشيد بدور الشرطة الشعبية في مجابهة التحديات

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أشاد وزير الدولة بوزارة الداخلية، الأستاذ موسى محمد علي مادبو بمجهودات الشرطة الشعبية وأدوارها المتعددة في تحقيق الاستقرار ‏الأمني والمجتمعي، وأكد أهمية تفعيل برامج الشرطة الشعبية، مشيراً إلى أهمية متابعة أنشطة الشرطة الشعبية على مستويات الحكم ‏المختلفة عبر الوقوف على الأوضاع بالطواف الميداني، وأكد أهمية دعم الشرطة الشعبية لمجابهة التحديات الماثلة والتي يتم تدبيرها ‏من الخارج، وأشار إلى أهمية التنسيق بين اللجان المجتمعية لتعزيز الاستقرار المجتمعي، ودعا الولايات لتصميم برامج تتسق مع ‏مطلوباتها، جاء ذلك لدى زيارته لرئاسة الشرطة الشعبية والمجتمعية، الفريق شرطة أيوب جابر الفحل رئيس الشؤون الإدارية ‏والتخطيط، حيث أكد على أهمية الشرطة الشعبية في إسناد إدارات الشرطة العامة على خلفية الأحداث، مشيراً لأهمية الشرطة الشعبية ولجان ‏الأمن المجتمعية في الرقابة. المنسق العام، الأستاذ عبد الحفيظ عوض استعرض خطة عام 2019 وبرامج ومشاريع الشرطة الشعبية ‏وموقف العمل التوجيهي والمعنوي.

ومن جانبه أشار مدير الإدارة العامة للشرطة الشعبية والمجتمعية، اللواء شرطة علي مصطفى ‏إلى العمل في التوجيه والخدمات وبرامج ومشاريع الشرطه الشعبية في المزرعة ومشاريع الدعم المعنوي والزواج الجماعي ومشاريع ‏استقرار القوة، وتم تقديم مداخلات من الحضور تصب في تفعيل البرامج وفق الرؤية المستقبلية.

صحيفة آخر لحظة