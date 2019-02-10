وزارة الداخلية تشيد بدور الشرطة الشعبية في مجابهة التحديات

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
أشاد وزير الدولة بوزارة الداخلية، الأستاذ موسى محمد علي مادبو بمجهودات الشرطة الشعبية وأدوارها المتعددة في تحقيق الاستقرار الأمني والمجتمعي، وأكد أهمية تفعيل برامج الشرطة الشعبية، مشيراً إلى أهمية متابعة أنشطة الشرطة الشعبية على مستويات الحكم المختلفة عبر الوقوف على الأوضاع بالطواف الميداني، وأكد أهمية دعم الشرطة الشعبية لمجابهة التحديات الماثلة والتي يتم تدبيرها من الخارج، وأشار إلى أهمية التنسيق بين اللجان المجتمعية لتعزيز الاستقرار المجتمعي، ودعا الولايات لتصميم برامج تتسق مع مطلوباتها، جاء ذلك لدى زيارته لرئاسة الشرطة الشعبية والمجتمعية، الفريق شرطة أيوب جابر الفحل رئيس الشؤون الإدارية والتخطيط، حيث أكد على أهمية الشرطة الشعبية في إسناد إدارات الشرطة العامة على خلفية الأحداث، مشيراً لأهمية الشرطة الشعبية ولجان الأمن المجتمعية في الرقابة. المنسق العام، الأستاذ عبد الحفيظ عوض استعرض خطة عام 2019 وبرامج ومشاريع الشرطة الشعبية وموقف العمل التوجيهي والمعنوي.
ومن جانبه أشار مدير الإدارة العامة للشرطة الشعبية والمجتمعية، اللواء شرطة علي مصطفى إلى العمل في التوجيه والخدمات وبرامج ومشاريع الشرطه الشعبية في المزرعة ومشاريع الدعم المعنوي والزواج الجماعي ومشاريع استقرار القوة، وتم تقديم مداخلات من الحضور تصب في تفعيل البرامج وفق الرؤية المستقبلية.
صحيفة آخر لحظة
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