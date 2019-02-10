القوة الناعمة.. بقلم النور احمد

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

> حضرت بالصدفة قبل أيام مجلساً ضم نخبة من المهتمين من مشارب وخبرات شتى، كان محور نقاشه دور منظمات المجتمع المدني في العصر الحديث، وتركز جل الحديث حول الدور السالب للمنظمات واستخدامها لتحقيق أجندة سياسية واجتماعية مشبوهة، واستغلالها في اختراق الشعوب واستخدامها أداةً لما يسمى الاستعمار الجديد عبر أساليب ماكرة في ما بات يعرف بالقوة الناعمة، وتجنب الناقمون الإشارة إلى أية جوانب إيجابية للمنظمات.

> بالطبع مفهوم منظمات المجتمع المدني لم يكن بالظاهرة الجديدة على السودان، حيث عرفت بمنظمات المجتمع الأهلي قبل الاستقلال، وكان لها دور بارز في إنشاء المدارس الأهلية والمشافي والأندية الرياضية والثقافية وغيرها، وبمفهومها الواسع تشمل الأحزاب والمنظمات والاتحادات والنقابات.

> كلمة أهلي كانت أقرب للوجدان والمزاج السوداني، لذلك تفاعلوا معها في المقاصد بالتبرعات، وقد تصدى مؤتمر الخريجين الذي تشكل في الثلاثينيات للجوانب الاجتماعية والسياسية، وكان من أوائل المنظمات الأهلية أو المدنية بمفهومها الحالي.

> ونشطت تنظيمات المجتمع المدني الفاعل في الساحة السياسية والاجتماعية في أكتوبر 1964م عندما قامت جبهة الهيئات المؤلفة من الاتحادات المهنية والفئوية، ومنظمات المجتمع المدني يفترض فيها عدم الاهتمام بالسياسة رغم أن بعضها يعمل من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان والحريات، وفي هذه الحالة هنالك خيط رفيع يفصل بين هذه المنظمات والأحزاب.

> المنظمات غير الحكومية فيها الوطنية والإقليمية والعالمية دخلت في بلادنا بصورة كبيرة بسبب الحروب والكوارث مثل المجاعة بعد عام 1983م وقبلها حرب الجنوب ثم أزمة دارفور، حيث تعمل في العون الإنساني والإغاثة ودرء الكوارث، وفي الصحة والتعليم والسلام والديمقراطية وحقوق الإنسان وفض النزاعات والجوانب الاجتماعية الأخرى.

> ينبغي أن تكون للمنظمات شخصية اعتبارية مستقلة عن الحكومة، وأن يكون نشاطها منسقاً مع الدول دون أن تكون تابعة لها أو خاضعة للمانحين، لذلك تعمل بعض الدول على تقوية المنظمات حتى لا تكون عرضة لابتزاز المانح وتحت ضغوط التأثير عليها بالدعم المادي.

> يمكن أن تُستغل بعض المنظمات من بعض قوى أو شخصيات وجهات لديها أجندة، لتمرير أجندتها، لكن ذلك يمكن ضبطه عبر النظم والقوانين التي تحكم عملها، وإلزامها بالشفافية في تمويلها وأنشطتها.

> هنالك علاقة وثيقة بين الديمقراطية والمجتمع المدني، إذ لا يستطيع كل منهما أن يتحقق في غياب الآخر ولا يمكن للمجتمع المدني أن يحقق التنمية ويجد مساحة للحركة إلا إذا آمنت الدولة بالتعدد السياسي والفكري وسمحت بحرية المؤسسات المدنية والاجتماعية والثقافية، ومنحت حق الرقابة السياسية واحترام مبدأ تداول السلطة.

> إذا لم تؤمن الدولة بدور منظمات المجتمع المدني في فض النزاعات وحقوق الإنسان والحكم الراشد وكفالة الحريات ونشر السلام والاستنارة، ستظل حالة الكر والفر ولعبة القط والفأر بين الحكومة والمنظمات مستمرة.