حادثة المعلم (احمد الخير).. وجهد النيابة !!.. بقلم بخاري بشير

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

> ثم ماذا بعد أن أعلنت النيابة العامة الأسباب الحقيقية في وفاة المعلم (احمد الخير)؟ بلا شك أن المسؤولية جسيمة أمام النيابة العامة، وقد وقفت شامخة وهي تعلن للكافة أسباب الوفاة بالتعذيب والضرب بـ (آلة حادة)، ومعلوم أن مثل هذه النتائج التي خرجت بها اللجان المشكّلة للتحقيق، دائماً تتبعها اجراءات أخرى مثل تقديم المتهمين لمحاكمات معلنة تملّك خلالها كل (الحقائق) للرأي العام، وتتبعها كذلك اجراءات تقود كل من ضلع في الجرم الى ساحة العدالة.

> الأسباب التي أعلنتها النيابة العامة في وفاة المعلم الشهيد – تقبله الله في الخالدين – جاءت بعد أن جلست النيابة الى كافة الأطراف واستمعت للطبيب الشرعي الذي قام بتشريح (الجثمان)، وافادات الشهود الذين أعلنت النيابة عن حمايتهم، وما لا جدال فيه أن النيابة استعانت باللجنة التي شكلها جهاز الأمن والمخابرات، والتي أعلن رئيسها أن كل من تسبب في هذه الجريمة سينال عقابه كاملاً مهما كان موقعه، لذلك (المتوقع) بعد الفراغ من جمع كافة البينات والأدلة والقرائن تقديم المذنبين الى العدالة.

> بمثل ما ووجهت جريمة (اغتيال المعلم الشهيد) وتأثيرها الكبير في الرأي العام، وما أثارته من جدل في وسائط التواصل الاجتماعي، وما شكلته من رأي عند السودانيين، بذات القدر وجدت هذه النتائج ذات التأثير وحركت الرأي العام، وبثّت فيه المزيد من الطمأنينة، ويحمد لكل من له صلة بالموضوع من (جهات رسمية وأولياء دم) تأكيدهم وقولهم بأن العدالة لابد أن تأخذ مجراها، وفي هذا عبء اضافي على كاهل النيابة ولجان التحقيق التي بدأت عملها بعد أداء القسم.

> ظهور النيابة العامة بهذه القوة، وأدائها في هذه الحادثة جعل كثيرين يثقون في دولة القانون التي لا يضيع فيها حق أحد، وأداء النيابة بث (تطمينات) مطلوبة في قلوب ذوي الضحية، وأعاد اليهم ثباتهم، كما أن أداء النيابة وسرعة تفاعل الدولة في أعلى قيادتها بث عدد من الرسائل أهمها – في تقديري – موجه لمن يستخدم سلطاته في غير محلها، أو من يتجاوز في هذه السلطة ما هو مخول به، لذلك يأتي القصاص والعقاب (فردياً) يواجه به الذي تجاوز في سلطاته.

> نتمنى أن ينطبق جهد النيابة في قضية مقتل المعلم على جميع اللجان التي تنضوي تحت مظلة النائب العام والتي أوكل اليها التحقيق في مقتل عدد من المتظاهرين، ونتمنى أن تؤدي كل اللجان دورها المطلوب بالشفافية والنزاهة المطلوبة، لأن هذا وحده الذي يحفظ الحقوق ويعيد الطمأنينة الى قلوب انفطرت بفقد أحبائها، كما يؤكد صدق الدولة وجهاتها العدلية في انفاذ القانون وتحقيق العدالة.

> المطلوب اليوم من النيابة أن تمضي في كافة خطوات العدالة مشمولة برضا قيادة الدولة وحسن قبول المواطنين، ونريدها أن تمضي حتى يقف كل صاحب سلطة في الحدود (المخولة) له دون تجن على حقوق الآخرين.. وخيراً فعل المؤتمر الوطني وهو يؤكد على لسان محمد المصطفى الضو على عدم (تخوين) الشباب الذين قاموا بالاحتجاجات، بل يطالب في الوقت نفسه بالجلوس اليهم ومحاورتهم، وذلك سلوك يجب أن يشكر عليه الوطني، لأن في ذلك اعمال للعقل دون القوة.