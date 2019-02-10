بالفيديو.. الرئيس البشير: ( “موز” سنار ما بشبه “الموز” التاني وأي زول يأكل منه بتجيهو بركة في جسمه) ودي دعاية مجانية

أعاد بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان نشر خطاب الرئيس ,المشير عمر حسن أحمد البشير, الذي ألقاه خلال زيارته لولاية سنار في يناير الماضي.

فقد قال البشير, في خطابه الذي ألقاه أمام حشد كبير ممتدحاً الإنتاج الكبير للولاية من “الموز” : (شاهدنا نموذج من “الموز” بتاع سنار)، وتابع المشير البشير حديثه قائلاً: (“موز” سنار ما بشبه “الموز” التاني لأنه “بركة” هذا بخلاف طعمه وحلاوته).

وبشر الرئيس السوداني أهالي الولاية قائلاً: (نؤكد لكل الناس أي زول يأكل من “موز” سنار ستأتيه البركة في جسمه إن شاء الله) وقال ممازحاً الحشد الكبير دي دعاية مجانية مش كدا.

ويشير موقع النيلين إلى أن المزرعة التي وقف فيها رئيس الجمهورية كثيراً لرجل من أبناء ولاية سنار يدعى فاروق العابد، وهي من التجارب التي أشار إليها والي سنار الضو الماحي كثيراً خاصة أن صادر منتجاتها من الموز يعتبر الأجود.

والمساحة المزروعة الآن في هذه المزرعة تصل إلى سبعين فداناً وحققت اهدافها بالكامل، ووصف العابد التجربة بأنها بترول تحت الطورية .

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ونالت المزرعة إعجاب الرئيس خاصة أن بها جزءاً للسوق المحلي، أما أجود أصناف الصادر فهو الامريكي ويسمى قراند نيل والذي ينتج سبعين طناً للفدان في الشهر، أما المزارع الأخرى، فإنها تنتج ثلاثة أطنان .

وإستمع البشير لشرح والي سنار عن المزرعة وإنتاجها وإلى جوارهم صاحبها الذي بدا سعيدا بالزيارة، أملاً وبحسب صحيفة القرار أن تزداد المساحات في السنوات المقبلة ، خاصة وإنها تستغل مساحة سبعين فداناً فقط لكنها تحقق عائداً لصادر الموز أكثر من مليون ومائة الف دولار شهرياً بحساب الدولار الجمركي .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)