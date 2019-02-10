تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة بالسودان خلال الأيام الماضية مقطع فيديو من خطاب الرئيس، المشير عمر حسن أحمد البشير الذي ألقاه بولاية النيل الأزرق في يناير الماضي . وقال البشير مخاطباً أهالي الدمازين بحسب المقطع الذي تم تداوله على نطاق واسع: (برضو عاوزين كهرباء المشاريع الزراعية والإنتاج البستاني) . Advertisements وتابع فخامة الرئيس حديثه بحسب موقع النيلين مشيداً بجمال الانتاج البستاني بولاية النيل الأزرق: (الموز بتاعكم دا الناس كلها دايراهوا وقالوا حلو شديد، ولا يوجد مثيل له) . الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو: الرئيس البشير لأهالي الدمازين: ( “الموز” بتاعكم حلو شديد والناس كلها دايراهوا) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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