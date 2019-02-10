"كلنا أحمد" يتصدر هتافات "موكب المعتقلات" بامدرمان

واطلق عشرات من الفتيات الزغايد والشعارات الهتافية والحماسية " ثوار احرار ح نكمل المشوار"، وكلنا احمد"، في أشارة الي مقتل الاستاذ احمد الخير عبدالكريم في خشم القربة، بجانب حرية وسلام وعدالة .. الثورة خيار الشعب".
وكان "تجمع المهنيين السودانيين" قد دعا جماهير الشعب السوداني الي الخروج اليوم الاحد لـ"موكب المعتقلات"، والذي حدد بان يكون سجن النساء امدرمان المحطة النهائي لعدد من نقاط التجمع، والتي تشمل "محطة الشهداء والمحطة الوسطي وشوارع الدكاترة والدومة والموردة".
وشدد التجمع في بيان اطلعت عليه "اخبار الخليج 365 365"، بإهمية التمسك بـ"السلمية ووحدة الصف"، ونوه بان مدينة امدرمان وبرمزيتها الوطنية تم اختيار سجن النساء ليكون محطة الحشد النهائي للتجمعات كافة.وأعلن التجمع بان التجمع وتحرك المواكب في كل المدن والولايات المعلنة سيكون في تمام الواحدة ظهراً، مشيراً الي مواكب وتظاهرات سليمة في الخرطوم ومدني والقضارف بجوار امدرمان.
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