سيارة بـ(4) مليارات جنيه هدية لـ"عصام محمد نور".. التفاصيل

أهدت أسرة جنوبية الفنان عصام محمد نور سيارة (برادو 2015) وذلك تعبيراً منها عن حبها لفنه الراقي والأصيل، وبالعودة لتفاصيل الخبر فإن الفنان عصام قام بإحياء حفل زواج لأحد الأسر الجنوبية بعاصمة دولة جنوب السودان (جوبا).

الحفل الذى حضره لفيف من السياسيين ونجوم المجتمع، وعقب الحفل قام أفراد الأسرة بتقديم الشكر لعصام قبل ان يطلبوا منه أن يقبل هديتهم المتواضعة التي سيقومون بمنحها له، ليوافق عصام ويشكرهم على حديثهم الطيب قبل أن يغادر للخرطوم، ليتلقى بعدها إتصالاً من مبعوث تلك الأسرة يسأله عن مكانه ليخبره عصام أنه موجود بمنزله ليقوم المبعوث بالوصول اليه وإصطحابه لأفخم معرض سيارات وشراء السيارة له والتي تتجاوز قيمتها 4 مليارات جنيه.

في سياق منفصل خف عدد كبير من أهل الوسط الفني والإعلامي إلى منزل عصام محمد نور بأمدرمان وذلك لتقديم واجب العزاء له في وفاة والدته والتي حدثت بالعاصمة المصرية القاهرة، وذلك بعد معاناة مع المرض لفترة طويلة.

يُشار الي ان نور يعتبر أحد الفنانين الشباب اصحاب الجماهيرية العريضة، ويصنف ضمن مؤسسي مدرسة الاغنية الشبابية، جانب اسهاماته الواضحة في الحراك الفني الكبير الذى شهدته الاغنية الشبابية فترة التسعينات.