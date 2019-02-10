كبلو يؤكد إزالة كافة العقبات أمام العمل

ووجه كبلو في الجلسة الافتتاحية للاجتماع السنوي لمديري إدارات صحة البيئة بالولايات، بمراجعة التشريعات لحماية البيئة ومتابعة التنفيذ على المستوى المحلي والمركزي، لافتا إلى السعي لإحداث تغيير نوعي من أجل ترقية وتحسين الصحة العامة من خلال الاهتمام بصحة البيئة خاصة وان الأمراض والوفيات الناتجة عن المخاطر البيئية ووفقا لتقديرات منظمة الصحة العالمية تشكل ما بين 25-39% من العبء الكلي للأمراض على نطاق العالم.
وقال إن الحكومة اهتمت بتحسين صحة البيئة وافردت لها لجنة تابعة للمجلس القومي للتنسيق الصحي برئاسة رئيس الجمهورية والتي أصدرت مجموعة من التوصيات للحد من المخاطر الناجمة عن المشاريع الزراعية.
ووصف كبلو إنزال التشريعات لأرض الواقع بالتحدي الحقيقي مما يستدعي إعداد الكادر المدرب المؤهل، منوها إلى الشراكات مع المنظمات العالمية والوزارات ذات الصلة والقطاع الخاص لتطوير الاصحاح البيئي مضيفا أن السودان بحدوده الممتدة يجعله أكثر حرصا على الصحة بالحدود.
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