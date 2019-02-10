اليوم.. اجتماع تضامني مع الانتفاضة الباسلة للشعب السوداني بساحة الأندلس

دعا حزب الشيوعي العراقي إلى اجتماع تضامني مع الانتفاضة الباسلة للشعب السوداني .

وجاءت الدعوة تضامناً مع الشعب السوداني ضد الدكتاتورية والتعسف ومن أجل الحرية والتغيير التي يطالب بها الشعب السوداني.

ومن المقرر أن يتم الاجتماع اليوم 10/2/2019 في قاعة بيتنا الثقافي _ ساحة الأندلس، في تمام الساعة الرابعة.