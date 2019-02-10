تركيا تسير رحلات إلى بورتسودان مارس المقبل

قال وزير المالية بولاية البحر الأحمر، جعفر عبد المجيد، أن هنالك ترتيبات مع الخطوط التركية لتسيير رحلاتها إلى مدينة بورتسودان الواقعة على ساحل البحر الاحمر.

وتوقع في تنوير صحافي للاعلاميين أمس، أن تبدأ اولى رحلات الخطوط التركية من والى العاصمة بورتسودان في مطلع مارس المقبل.

وبدأت تركيا فعليا في اجراء مسوحات ودراسات لتنفيذ مشروعها السياحي بميناء سواكن على الساحل الغربي للبحر الأحمر.