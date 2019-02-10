بدء قمة البشير والسيسي وآبي باديس ابابا

بدأت فى العاصمة الأثيوبية أديس أبابا، صباح الاحد، القمة المصرية السودانية الإثيوبية بين والرئيس السوداني عمر البشير،والرئيس عبد الفتاح السيسى، ورئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد.

وتبحث القمة الثلاثية التي تعقد في مقر رئاسة الوزراء بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، ملفات التعاون المشترك، وكذلك التحديات التي تواجه القارة السمراء، في ضوء تولي مصر رئاسة الاتحاد الأفريقي.

كما ستناقش القمة تطورات ملف سد النهضة الإثيوبي.

وانطلقت اليوم بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا أعمال قمة رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقى فى دورتها العادية الثانية والثلاثين بعنوان “اللاجئون، والعائدون والنازحون داخليا: نحو حلول دائمة للنزوح القسرى فى أفريقيا” بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وتنطلق أعمال القمة الثانية والثلاثين العادية للاتحاد الأفريقي اليوم الأحد، ووفقا لتقاليد الاتحاد الأفريقى تعقد جلسة مغلقة للقادة ورؤساء دول وحكومات الدول الأفريقية يستعرض خلالها الرئيس الذي تنتهى مدة رئاسته للاتحاد وهو الرئيس الرواندى بول كاجامى، ما أنجزه خلال فترة رئاسته على صعيد الإصلاح المؤسسى.

ومن المقرر تسلم مصر لرئاسة الاتحاد الأفريقي في حدث تاريخي لأول مرة منذ نشأة الاتحاد عام 2002.