تفاصيل انتحار والد الفنانة ” منى فاروق” بطلة الفيديو الفاضح

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :
أثيرت قصة انتحار والد الفنانة منى فاروق بطلة الفيديو الفاضح الجدل، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد إلقاء القبض عليها ليلة أمس.
انتحر بعد شهر من هروبها
وجاءت القصة على لسان مقربين من أسرة “منى” ، الذين أفادوا بأن والدها انتحر بعد شهر واحد من هروبها من المنزل، للاتجاه للتمثيل وكان عُمرها آنذاك 17 سنة فقط.
وأكدوا أن هناك قطيعة بينها وأسرتها منذ أن هربت، إذ لم تذهب إلى السيدة زينب مقر منزلها منذ أن هربت لشعورها بالذنب بعد انتحار والدها.
القبض علىها
يذكر أن أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ألقت القبض على الممثلتين منى فاروق وشيماء الحاج، بطلتى مقطع الفيديو الإباحي الذي انتشر مؤخرا على مواقع التواصل الاجتماعي بتهمة ارتكاب الفعل الفاضح.
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