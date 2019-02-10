والي نهر النيل : سجون الولاية خالية من أي معتقل سياسي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

تعهد والي نهر النيل ، اللواء حقوقي حاتم السماني الوسيلة تحمله مسؤولية نتائج التحقيقات بشأن الاحتجاجات التي إندلعت في ديسمبر من العام السابق في عدد من مدن الولاية.

وقال لا أعفي نفسي من مسؤولية جنائية وسياسية ،وكشف عن إطلاق سراح جميع المعتقلين في الأحداث الأخيرة ،وقال الوسيلة خلال لقائه التنويري أمس السبت بقاعة الصداقة مع قيادات الولاية حول زيارة الرئيس المرتقبة والتي تبدأ في السادس والعشرين من الشهر الجاري.

قال بحسب صحيفة آخرلحظة إن سجون الولاية خالية من أي معتقل سياسي، منوها إلى أن لغة الخطاب تغيرت لدى الحكومة ، وقطع الوالي بعدم نيته الترشح والاستمرار في المنصب ،وزاد “ليست لدى أجندة ولا أسعى للمنصب ،وحدي 2020”.