البشير: السودان حريص على إزالة كافة عقبات تحقيق التكامل الاقتصادي بين دول القرن الأفريقي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أكد رئيس الجمهورية المشير عمر حسن أحمد البشير أن دول منطقة القرن الأفريقي مهيأة الآن تماما أكثر من أي وقت مضى لتحقيق التكامل الاقتصادي والوحدة والاستقرار.

وقال رئيس الجمهورية خلال التصريحات التي ادلى بها مساء السبت لتلفزيون جمهورية إثيوبيا الفيدرالية، بمقر إقامته بالعاصمة اديس أبابا ، على هامش أعمال مؤتمر القمة العادية للاتحاد الإفريقي الثانية والثلاثين والتي ستنطلق اعمالها صباح اليوم الأحد بمقر الاتحاد وتستمر لمدة يومين، ان شعوب منطقة القرن الأفريقي تعتبر شعبا واحدا لما يربط بينها من وشائج تاريخية وعرقية وثقافية مشتركة.

وأشاد الرئيس البشير بالتقارب والمصالحة التي تمت مؤخرا بين الجارتين أثيوبيا وأرتيريا، مشيرا إلى أن الخلاف الذي كان بينهما ادى إلى تأخير عملية التكامل الاقتصادي والتنمية بالمنطقة.

وجدد رئيس الجمهورية حرص السودان وسعيه لإزالة كافة العقبات التي تعترض تحقيق التكامل الاقتصادي بين دول الإقليم وصولا للوحدة بينها. وأثنى على الجهود التي يبذلها رئيس الوزراء الاثيوبي أبي أحمد منذ توليه السلطة من اجل تحقيق التكامل الاقتصادي والتنمية والاستقرار بالمنطقة.

سونا