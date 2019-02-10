شهاب محمد - الخرطوم - واتساب الخليج 365 : تفاجأ أعضاء قروب على الواتساب يضم عدداً كبيراً من المطربين الشباب بمغادرة جماعية لعدد من المطربين بعد سؤال تم طرحه من قبل عضو بالقروب يتعلق بإحدى المطربات ولم يجد السؤال رداً من أحد سوى المغادرة الجماعية التي كانت بمثابة مفاجأة للأعضاء الذين أشاروا إلى أن المطربين تخوفوا من (الإسكرين شوت) لذا فضلوا المغادرة الجماعية.

كانت هذه تفاصيل خبر مغادرة جماعية لعدد من المطربين الشباب لقروب واتساب بسبب (سؤال).! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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