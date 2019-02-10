مصدر يحذر من آثار كارثية على القطاع المصرفي بسبب شح العملات الأجنبية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

حذّر مصدر مصرفي رفيع من آثار وصفها بالكارثية والمتوقعة على قطاع المصارف والبنوك نتيجة لشح العملات الأجنبية الواردة من القطاع الخارجي.

وقال المصدر في تصريحات لصحيفة الصيحة الصادرة اليوم”الأحد” إن مشكلة نقص النقد الأجنبي ما زالت مستمرة منذ سنوات نتيجة للحظر الاقتصادي المفروض على البلاد.

ونوه إلى أن موقف النقد الأجنبي أثر على البنوك في مجال الاستيراد والتصدير والمعاملات البنكية الأخرى.

ووصف العائد بالشحيح، وأقرّ بتراجع إيرادات الدولة من النقد الأجنبي ما أثّر على أداء القطاع المصرفي بصورة عامة.

وقال” كنا نعتمد على المراسلين الخارجيين ولكن تحويلاتهم توقفت، بجانب أنّ المغتربين أصبحوا يحولون أموالهم للبنوك عن طريق تجار العملة في السوق الموازي”.

الصيحة