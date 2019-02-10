كيلو العنب يرتفع لـ(300) جنيه بالخرطوم

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : قال تجار ثلاجات بالسوق المركزي الخرطوم حسب صحيفة السوداني أمس، إن هناك كميات من التفاح والعنب مطروحة بالسوق استوردت من دبي، موضحين أن سعر (5) كيلو من العنب “كرتونة” (1.500) جنيه، وبلغت سعر “كرتونة” التفاح زنة 18 كيلو (3.300) جنيه، بجانب عدم دخول اليوسفي والبرتقال المصري حالياً، وتوقعوا طرحه بعد انتهاء المنتج المحلي، مشيرين إلى أن أزمة “الكاش” انعكست على ركود السوق، لافتين إلى أن دخول الفاكهة المصرية يُسهم في تحريك ونشاط السوق.

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