مصدرو الفول السوداني في انتظار الضوء الأخضر

الخرطوم: ابتهاج متوكل

قال الأمين العام لشعبة مصدري الحبوب الزيتية أيمن الشيخ، إن السوق العالمي لصادر الحبوب الزيتية يشهد هدوءً، بسبب العطلة الرسمية في الصين، مبيناً أن حجم التداول للحبوب الزيتية في السوق العالمي أكثر من 2.2 مليون طن، شراء واستهلاك الصين يبلغ نحو مليون طن، وأضاف: “مشكلات الصادر كما هي دون تغير واستمرار ارتفاع التكلفة، كما أن سعر الصرف ما يزال ثابتاً وفق سعر الآلية بـ(47.5) جنيهاً”، متوقعاً بأن ينشط الصادر خلال النصف الثاني من فبراير الجاري. إلى ذلك أكد الشيخ، بأن ترتبيات تنفيذ بروتوكول صادر الفول السوداني للصين تمضي جيداً، وتم إرسال قائمة الشركات المعنية بالصادر، حيث طلبت الصين المزيد من الاستفسارات قامت الشركات بالرد عليها، مشيراً إلى أن المصدرين حالياً في انتظار الضوء الأخضر لتصدير الفول مباشرة إلى السوق الصيني.

ويشار إلى أن سبتمبر الماضي، شهد اكتمال توقيع بروتوكول صادر الفول السوداني “النقاوة” إلى الأسواق الصينية مباشرة، كما أن البلاد تعتبر ثالث أكبر دولة منتجة لمحصول الفول السوداني، وأبرز الأسواق المستوردة للمحصول، تضم دول إندونيسيا، الفلبين، تركيا، روسيا، دول مجلس التعاون الخليجي، سوريا، اليمن، مصر.