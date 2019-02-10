بائعة شاي تعتدي على زميلتها بـ(ساطور)

الخرطوم: تنزيل آدم

أوقفت شرطة النظام العام بائعة شاي رهن التحقيق بعد أن تم تدوين بلاغ في مواجهتها تحت المادة (139) بعد أن تعدت على زميلتها التي تعمل معها في نفس المحل، بـ(ساطور) بسبب سعر الشاي، حيث قامت المتهمة برفع الأسعار ففر منها جميع زبائنها، حيث كانت المجني عليها تبيع بنفس السعر القديم وكان الشباب يشربون منها الشاي بطريقة غريبة، وكانت تقول لهم إن المتهمة محتالة في بيع الشاي، مما أثار غضب المتهمة ودفع بها إلى انتظارها بقرب منزلها، وعندما رأتها قامت بالتعدي عليها بساطور في أماكن متفرقة من جسدها، وتم إسعافها من قبل شباب كانوا بالطريق العام، إلى المستشفى واستخراج أورنيك (8) جنائي والقبض عليها وتدوين بلاغ في مواجهتها والتحري معها.

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