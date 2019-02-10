صورة “محمد ميرغني” في المقابر تشعل المواقع

تداول النشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي صورة الفنان الأستاذ “محمد ميرغني” وهو يجلس على كرسي في قلب مقابر بري المحس خلال مشاركته في تشييع رفيق دربه الفنان “علي إبراهيم اللحو” . عكست العلاقة الحميمة والخوة والصادقة التي تجمع الفنانين الكبار ومدى حبهم وتقديرهم لبعضهم البعض حيث تحامل “محمد ميرغني” وبحسب صحيفة الأخبار، على ظروفه الصحية وأصر على الحضور إلى المقابر في الصباح الباكر حيث ذرف الدمع السخين وهو يتلقى التعازي من الجموع الغفيرة داخل المقابر . الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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