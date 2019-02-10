مقتل وإصابة 6 أشخاص إثر سقوط طائرة عسكرية إثيوبية في جنوب السودان

أعلنت قوات تابعة للأمم المتحدة، مقتل وإصابة 6 أشخاص إثر سقوط طائرة إثيوبية داخل المقر الأممي بجنوب السودان.
وقالت القوات التابعة للأمم المتحدة -في بيان أوردته قناة "سكاي نيوز عربية" اليوم الأحد- إن "مروحية عسكرية إثيوبية تحمل 23 راكبا سقطت داخل مجمع يونيسف في أبيي، قتل 3 من طاقمها وأصيب 3 آخرون من الركاب بإصابات خطيرة".
وأفاد البيان بأن "المروحية كانت تحمل جنودا إثيوبيين من كادوقلي بجنوب كردفان إلى منطقة أبيي الحدودية بين السودان وجنوب السودان أثناء تبديل الخدمة".
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