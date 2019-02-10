صعود جديد في اسعار الاسمنت بالاسواق

سجلت اسعار الاسمنت إرتفاعاً في اسعار الاسمنت بكافة انواعع في اسواق مواد البناء في السودان، واكد متعاملين في سوق السجانة ارتفاع سعر طن عطبرة وبربر من 6600 الى 6800 جنيه. وعلمت "اخبار الخليج 365 365"، بارتفاع سعر المصنع الى 6550 جنيه. وبدوره سجل طن الاسمنت صعودا ملحوظا ليبلغ 6550 جنيه.

وبدوره سجل طن الاسمنت صعودا ملحوظا ليبلغ 6550 جنيه.

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