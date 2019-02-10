وأكدت مصادر مطلعة لـ"اخبار الخليج 365 365"، أن نجل الفنانة أصيب بالإرتباك والذعر عقب الحادثة مما جعله يهرب من موقع الحدث بعد إكتشافه وفاة المواطن، بينما زادت المصادر انه قام فيما بعد بالإتصال بشرطة النجدة وأبلغهم انه المتسبب في الحادثة، لتقوم السلطات بالقبض عليه والشروع في التحقيق معه.
من جانبها عبرت الفنانة حنان بلوبلو لعدد من المقربين منها عن قلقها الشديد على نجلها الأصغر والذي تحتفظ له بمحبة خاصة.
وأشارت بأن صغر سنه وعدم إكتمال وعيه جعله يقوم بالهروب من مكان الحادثة دون أن يعلم بان ذلك التصرف خاطئ .وزادت ان إبنها تكتم على ذلك الخبر لمدة يومين كاملين قبل أن يعترف لها بما فعله ويبلغها بانه قام بالاعتراف للشرطة بما حدث.
كانت هذه تفاصيل خبر خاص.. نجل الفنانة (حنان بلوبلو) في قبضة الشرطة.. تعرف علي السبب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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