جلسة بالقاهرة لرفع اسم السودان من قائمة دول الإرهاب

يعقد البرلمان العربي، برئاسة الدكتور مشعل بن فهم السلمي، رئيس البرلمان العربي، جلسة استماع مخصصة لرفع اسم جمهورية السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، اليوم الأحد، بمقر جامعة الدول العربية، وبمشاركة رئيس المجلس الوطني السوداني، ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية، وممثلين عن الاتحادات والمجالس والبرلمانات الإقليمية والدولية، والمندوبين الدائمين للدول العربية لدى جامعة الدول العربية، وسفراء الدول دائمة العضوية بمجلس الأمن الدولي لدى جمهورية مصر العربية، وممثل الاتحاد الإفريقي وممثل الاتحاد الأوروبي.

وقال رئيس البرلمان العربي، في تصريح قبيل بدء اعمال الاجتماع، إن البرلمان العربي يحرص على عقد الاجتماع انطلاقًا من مسؤوليته في التعبير عن تطلعات وآمال الشعب العربي، حيث تبنى في الجلسة التاريخية التي عقدها في الخرطوم بحضور الرئيس عمر البشير، رئيس السودان، بتاريخ 31 أكتوبر 2017م تشكيل لجنة برئاسة رئيس البرلمان العربي، وضعت خطة لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، اعتمدها مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته العادية التاسعة والعشرين "قمة القدس" بمدينة الظهران في المملكة العربية السعودية بتاريخ 15 أبريل 2018م.

وكلفت القمة البرلمان العربي بتنفيذ بنود هذه الخطة وطلبت من جميع الجهات العربية المعنية تقديم كافة أشكال الدعم اللازم للبرلمان العربي وتمكينه من التحرك على كافة الأصعدة لتنفيذ خطته.

ونوه الدكتور مشعل بن فهم السلمي بأن البرلمان العربي يعقد جلسة الاستماع هذه دعمًا منه لجمهورية السودان وشعبها الكريم وتقديرًا لجهود جمهورية السودان الجادة في مكافحة الإرهاب وإقرار السلام في المنطقة، من خلال عضوية السودان في: التحالف العربي لدعم الشرعية في الجمهورية اليمنية، والتحالف الإسلامي العسكري لمكافحة الإرهاب، وكيان الدول العربية المشاطئة للبحر الأحمر وخليج عدن، ورعاية السلام في دولة جنوب السودان.

وأكد رئيس البرلمان العربي إن البرلمان العربي يعقد هذه الجلسة بعد إعداده مذكرة قانونية تثبت بالحجج والأسانيد القانونية أحقية السودان في رفع اسمه من قائمة الدول الراعية للإرهاب بعد تنفيذ السودان لكامل التزاماته في خطة المسارات الخمسة المتفق عليها مع الولايات المتحدة الأمريكية، وبعد تحقيق السودان متطلبات الملفات الثلاثة بشأن الجولة الثانية من الحوار السوداني- الأمريكي، وبعد رفع الولايات المتحدة الأمريكية العقوبات الاقتصادية عن جمهورية السودان.

وأشار إلى أنه سيصدر بنهاية جلسة الاستماع بيان تضامن مع السودان يوقعه المشاركون في الجلسة دعمًا لطلب السودان في رفع اسمه من قائمة الدول الراعية للإرهاب.