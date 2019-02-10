كشف رئيس اتحاد المخابز يحيى موسى، عن مقترح يستهدف بيع الخبز للمواطنين بالميزان للحد من التلاعب في أوزان الخبز، وقال، إن الاتحاد يرتب لعقد ورشة عمل لمناقشة مشكلات وقضايا الخبز خلال الفترة المقبلة.

وأفاد موسى بانه سيتم طرح مقترح بيع الخبز بالميزان للتفاكر وفي حالة الموافقة عليه، سيتم اعتماده لإيقاف مشكلات اختلافات الأوزان والتلاعب.

وأضاف: “هناك العديد من السلع تباع بالميزان”، مؤكداً على انسياب حصة توزيع الدقيق للمخابز بالولاية ما بين 47-50 ألف جوال يومياً.

وأشار إلى أن أوضاع الخبز الآن مستقرة واختفى مشهد صفوف المواطنين أمام المخابز.