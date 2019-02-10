"أحمودي" عازف العود يروي الأسرار .. (تفاصيل)

كشف عازف العود الأشهر في السودان عوض احمودي عن بعض ملامح طفولته الشقية، وقال وهو يسترجع تلك الذكريات: (انا لما اتولدت كنت بشوف، وفقدت البصر قبل أن أبلغ الخامسة)، ويضيف: (برغم فقداني البصر الا انني كنت طفل مشاغب جداً.

واذكر انني ذات مرة صعدت الى سقف المنزل، قبل ان اسقط من اعلى وتتعرض يداي الاثنتين لكسور مركبة)، ويواصل: (تتخيلوا انو يديني الاتنين البعزف بيهم ديل مكسرات).

وعن حكايات البعض انه كان يقود الدراجة في طفولته برغم فقدانه البصر، نفى أحمودي وبشدة تلك الحكايات، وأضاف: (ماحصل سقت لي عجلة لكن لعبت كورة).

ويواصل ضاحكا: (لو سألتوني قلتو لي لعبت كورة كيف وانت ما بتشوف حااقول ليكم وبكل صراحة اني لعبتها تحدي وقوة رأس).

عن أسرته الصغيرة أيضا حكى أحمودي وابتدر الحديث عن زوجته أستاذة الموسيقى نهلة قائلا: (طبعا ما في زول حيصدق أنو زول عميان زيي ممكن يعرس ليهو بت مفتحة).

ويستطرد: (زوجتي ارتبطت بي وهي تعلم جيداً الصعوبات التي ستواجهها في الحياة معي، كما إنها صبرت علي كثيراً وكانت بكل صدق مفتاح نجاحاتي).

كما عرج أحمودي للحديث عن أبناءه الذين وصفهم بأنهم (نور عينيه) خصوصاً عمر الذي تربطه به علاقة خاصة جداً.

ويعتبر عوض أحمودي أحد عازفي العود في السودان من أصحاب الجماهيرية الطاغية، الى جانب مهارته الفائقة في العزف فهو يمتلك أيضا صوتاً جميلاً للغاية، كما أشتهر بسرعة بديهته وخفة دمه وعلاقاته الممتدة الواسعة داخل وخارج الوسط الفني.