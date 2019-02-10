البشير يمتدح المصالحة بين إثيوبيا إريتريا

جدد رئيس الجمهورية عمر البشير، حرص السودان لإزالة العقبات كافة التي تعترض التكامل الاقتصادي بين دول الإقليم وصولاً للوحدة، وقال إن القرن الأفريقي مهيأ الآن تماماً أكثر من أي وقت مضى للتكامل الاقتصادي والوحدة والاستقرار.

وقال الرئيس خلال التصريحات التي أدلى بها لتلفزيون جمهورية إثيوبيا، على هامش مؤتمر القمة العادية للاتحاد الأفريقي الـ32، إن شعوب منطقة القرن الأفريقي تعتبر شعباً واحداً لما يربط بينها من وشائج تاريخية وعرقية وثقافية مشتركة.

وأشاد الرئيس البشير بالتقارب والمصالحة التي تمت أخيراً بين الجارتين إثيوبيا إريتريا، مشيراً إلى أن الخلاف الذي كان بينهما أدى إلى تأخير عملية التكامل الاقتصادي والتنمية بالمنطقة.

وأثنى على الجهود التي يبذلها رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، منذ توليه السلطة من أجل تحقيق التكامل الاقتصادي والتنمية والاستقرار بالمنطقة.