أبرز عناوين الصحف السياسية اليوم الأحد 10 فبراير

نستعرض لكم عبر اخبار الخليج 365 أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية المطبوعة في العاصمة الخرطوم اليوم الأحد 10 فبراير 2019م ، من جميع الصحف الورقية السودانية. صحيفة الدار وفاة السوداني صاحب فيديو ” التعذيب ” و” الحرق” بالعراق فتاة تترك طفلا داخل منزل مهجور والقبض عليها في مركبة عامة زوجة تضع سماً في قهوة لزوجها ونقله للخرطوم قوش: السودان لكل السودانيين ولا للمحسوبية ” الدار” تفتح الملف المثير للجدل قانون النظام العام بين مطرقة التطبيق وسندان المراجعة اليوم لطلاب الشهادتين:امتحان اللغة الإنجليزية للأساس و الثانوي صحيفة أخبار اليوم: قمة ثلاثية بين البشير وآبي أحمد اليوم بأديس أبابا . د.أمين حسن عمر يسخر من شائعة هروبه برفقة د.نافع . قوش : لن نسمح بانزلاق السودان الى الفوضى ولاتهاون مع المتقاعسين . والي نهر النيل : أتحمل ماتسفر عنه التحقيقات حول الاحتجاجات التي اندلعت بالولاية . جلسة استماع بالجامعة العربية لرفع السودان من قائمة الدول الراعية للارهاب . الأخبار قوش: لا تهاون مع المتقاعسين بالدولة والسودان للسودانيين الأمن يطلق سراح عدد من الصحفيين المعتقلين البشير وموسفيني يتفقان على تعزيز الاستقرار في جنوب السودان قمة رئاسية بين السودان ومصر وإثيوبيا بأديس اليوم وزيرة التربية تطالب باستعجال محاكمة المتهمين بقتل معلم”خشم القربة” طواف ميداني للوقوف على عمليات ري”21″ قسمًا بمشروع الجزيرة المجهر السياسي مدير جهاز الأمن: لن نسمح بانزلاق السودان للفوضى نجل”جون قرنق” لـ”المجهر”: حركة”عبد الواحد” تتبع للحركة الشعبية وزير الدولة بالمالية يؤكد استمرار دعم القمح والمواد البترولية إلى قيام الساعة مصرع وإصابة”33″ شخصًا في حادث مروري بـ”كادوقلي” صحيفة الوطن: قوش يدعو للتفكير “خارج الصندوق” ويتوعد المتقاعسين قمة رئاسية بين السودان ومصر وإثيوبيا بأديس مقتل واصابة “6” اثيوبيين في سقوط طائرة بابيي “التربية” تطالب باستعجال محاكمة المتهمين بقتل معلم “خشم القربة” السوداني قمة بين البشير والسيسي وأبي أحمد بأديس أبابا “المالية” تكشف تفاصيل القروض والودائع المقدمة للحكومة قوش: المحسوبية مرفوضة ولا تهاون مع المتقاعسين أمين حسن عمر يسخر من شائعات هروبه الانتباهة تعديلات في قانون النظام العام “الانتباهة” تكشف تفاصيل جديدة حول استشهاد”المعلم” “قوش”: لا مجال للمحسوبية ولا تهاون مع المتقاعسين..الوطني يرفض تشكيل حكومة انتقالية سعد الخير: الشهيد لم يشارك في المظاهرات على الإطلاق قمة رئاسية بين السودان ومصر وإثيوبيا بأديس اليوم علي محمود: اقترحنا رفع الدعم عن البنزين والمالية لم تأخذ بالاقتراح التيار سقوط طائرة عسكرية إثيوبية في أبيي قوش: ينبغي الالتفات الجاد لقضايا الشباب ومطالبهم الموضوعية إطلاق سراح الصحفيين المعتقلين التربية تطالب بمعاقبة المتورطين في مقتل المعلم قمة مرتقبة بجوبا بين البشير وموسفيني الجيش التشادي يأسر 250 إرهابيًا تسللوا من ليبيا الصيحة قوش: لن نسمح بانزلاق البلاد للفوضى الإفراج عن الصحفيين المعتقلين لدى جهاز الأمن مقتل وجرح”20″ جنديًا من الأمم المتحدة في سقوط طائرة بأبيي برلماني يكشف عن فجوة غذائية في محليات بجنوب دارفور مصرع”22″ وجرح”9″ في حادث سير بكادوقلي سلفاكير يحمل باقان ومجموعته تدمير الجنوب اليوم التالي أمين حسر عمر ردًا على شائعة هروبه مع نافع” ما أسخف عقولهم” البشير: دول القرن الأفريقي مهيأة لتحقيق التكامل الاقتصادي الدوحة: مشاورات لاستئناف التفاوض بين الحكومة والحركات المسلحة الوطني يدعو عضويته إلى التصدي لحرب إلكترونية شعواء ضد الحزب

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