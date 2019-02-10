كارثة في القطاع المصرفي لهذا السبب

حذّر مصدر مصرفي رفيع من آثار وصفها بالكارثية والمتوقعة على قطاع المصارف والبنوك نتيجة لشح العملات الأجنبية الواردة من القطاع الخارجي. وقال المصدر في تصريحات صحيفة إن مشكلة نقص النقد الأجنبي ما زالت مستمرة منذ سنوات نتيجة للحظر الاقتصادي المفروض على البلاد. وأضاف أن موقف النقد الأجنبي أثر على البنوك في مجال الاستيراد والتصدير والمعاملات البنكية الأخرى. ووصف العائد بالشحيح، وأقرّ بتراجع إيرادات الدولة من النقد الأجنبي ما أثّر على أداء القطاع المصرفي بصورة عامة. وقال "كنا نعتمد على الحولات الخارجية ولكنها توقفت، بجانب أنّ المغتربين أصبحوا يحولون أموالهم للبنوك عن طريق تجار العملة في السوق الموازي"

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