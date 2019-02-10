مدير مكتب شداد السابق: سأغادر بمحض إرادتي

قال مدير مكتب شداد السابق أمير محمد خير إنه لم يتسلّم حتى اللحظة خطاب إعفائه من منصبه باتحاد الكرة، موضحًا أنه سيغادر بمحض إرادته لا بإرادة أية شخص آخر.

وأضاف خير في تصريح صحفي إنه لا يوجد أية أحد يملك حق إدانته، مؤكدًا أنه طالب بمحضر التحقيق من أجل إطلاع الرأي العام عليه.

وأضاف” من غير المنطقي أن يتّم التحقيق معي دون أن يتم إخطاري بما حدث في التحقيق”.

وأصدر اتحاد كرة القدم السوداني سابقًا قرارًا بإعفاء مدير مكتب رئيس الاتحاد كمال شداد أمير محمد خير من منصبه بعد اختلاسه مبلغ مالي قدره”89″ ألف جنيه.

ووجهّت اتهامات لمدير مكتب رئيس الاتحاد “أمير محمد خير” بتورطه في فساد مالي متعلّقة بتذاكر سفر المنتخبات الوطنية عبر أحد خطوط الطيران.

وأكّد مدير مكتب شداد المقال أمير محمد خير أنّ هنالك مؤامرة دبرت بليل مظلم ضده من داخل اتحاد الكرة يقودها مجموعة من الأشخاص.

واستكمّل "إذا كان هنالك أية خلل عليهم بمطالبتي إرجاع العهدة وإبراز المستند، وأعتقد أن هذا هو دور المراجع العام لا أعضاء مجلس الإدارة، وأنا لست الوحيد المطالب بإعادة العهدة فهناك عدد من الأشخاص عليهم عهدة على الاتحاد"