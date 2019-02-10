جهاز الأمن يطلق سراح الصحفيين المعتقلين

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
أطلق جهاز الأمن والمخابرات السوداني، مساء السبت، سراح الصحفيين الذين جرى إعتقالهم منذ بدء الاحتجاجات التي تشهدها البلاد، إنفاذاً لتوجيهات الرئيس عمر البشير.
وقال نائب رئيس إتحاد الصحفيين محمد الفاتح في تصريح له”، إن الأمن أفرج عن جميع الصحفيين المعتقلين، وتوقع صدور قرار بوقف الرقابة القبلية ورفع الحظر عن الصحفيين الموقوفين عن الكتابة.
وأبرز الصحفيين المفرج عنهم هم : علي الدالي، محمد بابكر، محمد إسماعيل بلال.
والأربعاء الماضي، تعهد البشير، بإطلاق سراح كل الصحفيين المعتقلين.
ومنذ اندلاع الاحتجاجات بالسودان، تعرض العديد من الصحفيين للاعتقال والاستدعاء من قبل الأجهزة الأمنية.
ومنذ 19 ديسمبر الماضي، تشهد البلاد احتجاجات منددة بالغلاء ومطالبة بتنحي البشير، صاحبتها أعمال عنف أسفرت عن سقوط 31 قتيلا، وفق آخر إحصاء حكومي.
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