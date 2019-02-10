أسعارالعملات الاجنبية مقابل الجنيه السوداني من البنك المركزي اليوم الاحد

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

أعلن بنك السودان المركزي صباح يوم الأحد 10 فبراير 2019 سعر صرف العملات الأجنبية المتنوعة مقابل الجنيه السوداني بحسب صناع السوق، حيث تقرر أن يكون سعر الدولار 47.50 جنيه وسعر الريال السعودي، 12.66 جنيه وسعر الدرهم الإماراتي 12.93 جنيه، واليورو 53.77 جنيه.

وجاءت القائمة بحسب ما نقلت صحيفة كوش نيوز من بنك السودان كما يلي.

أسعار العملات اليومية مقابل الجنيه السوداني.

10/02/2019

الدولار

47.5000

47.7375

47.6188

الين الياباني

0.4328

0.4350

0.4339

الجنيه الاسترليني

61.4807

61.7881

61.6344

الفرنك السويسري

47.4147

47.6518

47.5332

الدولار الكندي

35.7842

35.9631

35.8737

كرونة السويدية

5.1156

5.1412

5.1284

الكرونة النرويجية

5.4938

5.5213

5.5075

الكرون الدنماركي

7.2047

7.2407

7.2227

الدينار الكويتي

156.3529

157.1347

156.7438

الريال السعودي

12.6673

12.7306

12.6990

الدرهم الاماراتي

12.9333

12.9980

12.9656

الريال القطري

13.0437

13.1089

13.0763

الدينار البحريني

126.0281

126.6582

126.3432

ريال عماني

123.4087

124.0257

123.7172

الوحدة النقدية لدول الكوميسا

64.5806

64.9230

64.7518

الدولار الحسابي (مصر)

3.4306

3.4725

3.4515

اليورو

53.7748

54.0436

53.9092

XAR

2006.6430

2017.3516

2011.9973