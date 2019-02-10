خلافات المؤتمر الشعبي قد تسرع بتفككه

شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365:

الناظر لحال المؤتمر الشعبي اليومي يحتار في هذا الحزب الذي لا يشبه الأحزاب فلا هو يتمتع بقيادة حاسمة وحازمة تجعل تفلتات القواعد أمرا غير ذي بال ، ولا هو حزب تقوى فيه المؤسسية وتستطيع الزام عضويته – سواء في القيادة أو القاعدة – بقرارات الحزب بحيث لا يخرج عليها أحد ، وفوق هذا وذاك هو حزب يتخذ منسوبوه في ولاية ما قرارا كبيرا ومفصليا بحيث يعلنون خروجهم من الحكومة وفض الشراكة معها دون أن تكون قيادة الحزب قد حسمت هذا الأمر ، وهذا ما حدث في كسلا احتجاجا على جريمة العصر باغتيال منسوب الحزب وعضوه الفاعل الاستاذ احمد الخير مما جعله كالحزب الفدرالي الذي تقرر فيه كل ولاية أو منطقة ماتراه ويكون دور المركز تنسيقيا .

قلنا إن الرؤي متباينة بين قيادات الحزب وقواعده وهذا يوضح عدم التناغم والانسجام بين هياكل الحزب ومؤسساته مما يعني بالضرورة ضعف الحزب وإمكانية فقدانه التأثير في الساحة مالم يتم تدارك هذا الخلل بسرعه ، وهنا نشير الى البون الشاسع بين الشباب والشيوخ في الحزب ففي الاحتجاجات الحالية مثلا نجد شباب الحزب لايكتفون بالمشاركة في حملات وسائل التواصل الاجتماعي فحسب وانما ينخرطون في التظاهرات والإعداد كبيرة حتي ان البعض يقدر أن عضوية الحزب الملتزمة قد تشكل 30٪ ممن ينزلون الى الشارع يتظاهرون ويعتصمون ، وسواء صحت هذه النسبة ام لا فإن شباب الحزب بالاحتجاجات اليومية حتما غير قليلين مما يعني أن تصادما سيقع بينهم وبين المجاهرين بدعم الحكومة الرافضين للخروح منها ويرون خطأ الخروج عليها كالشيخ ابراهيم السنوسي الذي جاء بقول غريب وحاول أن يستخدم الدين ويوظفه لخدمة غرضه كما كان بعض العلماء في البلاط الأموي في بداية العصر الاسلامي يخرجون الفتوي بحسب هوى السلطان وهاهو الشيخ ابراهيم السنوسي يحذو حذوهم ويقول إن الاستقالة حرام شرعا وأنه لن يدع منصبه من تلقاء نفسه إلا أن أمره الأمير (الرئيس البشير )بذلك وهو يعلم طبعا ان الرئيس لن بفعل ، موقف الشيخ السنوسي هذا لن يعجب قطاعا واسعا في حزبه وعلى رأسهم الشباب ويقود الى تفكك الحزب يوما ، أو كموقف الدكتور محمد الامين خليفة الذي يقول اننا الذين صنعنا الإنقاذ تخطيطا وتنفيذا ولن نتركها تغرق ، وهذا القول لاقيمة له عند شباب حزبه الذين يرون الإنقاذ انحرفت ولابد من الإطاحة بها بعد أن أصبح إصلاحها غير ميسور .

وافضل قليلا من موقف الشيخين السنوسي ومحمد الأمين (بحسب تقييم الشباب) موقف الأمين العام الدكتور علي الحاج والأمين السياسي الاستاذ إدريس سليمان الذين لم يتشبثا بالسلطة ويعضان عليها بالنواجذ كالسنوسي والأمين ولم يخرجا علنا ضدها ويتبنيا الحراك كشبابهم ولم يؤيدا أو يعارضا موقف حزبهما في كسلا مما يجعل موقفهما يوصف عند السنوسي مثلا بالمتشدد وعند الشباب بالمنبطح وبين هؤلاء وهؤلاء يضيع الحزب وربما يتفكك بناؤه.